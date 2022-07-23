Öğretmenevi arsasındaki imar değişikliği tepki çekti

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

Yaklaşık iki yıldır çivi dahi çakılmayan alanda bakanlık yeni tesis için “Aciliyet var” diyerek hazırladığı yeni planları geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız askıya çıkardı. Eğitimciler ise bakanlığın bu hamlesine sert tepki gösterdi.

Eğitim-İş Sendikası İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Adem Yıldırım, kent merkezindeki en değerli arazilerden bir tanesi olan söz konusu alanda rant ve özelleştirmeyle ilgili kuşkuları olduğunu belirterek “İmar değişikliği yaparak ne hedeflenmektedir? Sosyal tesis olarak geçen bu alana hangi amaçla özel kullanım koşulu getirildi? Burası vakıf tarafından mı kullanılacak, yoksa üçüncü şahıslara mı kiralanacak? Hatta burası için yeni imar değişiklikleri de yapılıp bambaşka şeyler de yapılabilir. Bu düzenleme aslında daha sonra yapılacak imar değişikliklerinin de önünü açtı” dedi.

Yıldırım, plana itiraz edeceklerini söyledi.