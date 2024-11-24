Öğretmenler atılan adımlardan memnun değil

Yayınlanma: 24.11.2024 - 11:37

Güncelleme: 24.11.2024 - 11:37

Öğretmenler; 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerin problemlerini ve siyasi iktidarın meslekte “iyileştirme” olarak attığı adımları değerlendirdi. Türk Eğitim Sen tarafından 4 bin 345 öğretmenle yapılan ankette öğretmenlerin ilk dikkat çektiği nokta yaşanan ekonomik kriz oldu. Katılımcılara ay sonunda zorunlu harcamalarından sonra hesaplarında para kalıp kalmadığı sorulduğunda yüzde 77,8’i “hayır” yanıtını verdi. Ayrıca ankette, eğitimin en önemli sorununun yüzde 79 oran ile “öğretmenlerin değer görmemesi” olduğu belirtildi. Bu yanıtı, yüzde 72 ile “ücret” ve “özlük hakları açısından dünyadaki meslektaşlarımıza kıyasla çok daha geri bir noktada olmak” izledi. Eğitimin olmazsa olmaz parçası müfredatlara ilişkin de yüzde 50,7 oranıyla geliştirilmesi talebi olduğu görüldü. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni ise politik ve gereksiz bir çalışma olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 56,7 oldu. Modelin, eğitimde kaliteyi artırması hakkında katılımcıların görüşleri incelendiğinde hiçbir faydası olmayacağını düşünen katılımcıların yüzde 54,2 oranında olduğu görüldü. Öğretmenlerin yüzde 65,1’i ise model kapsamında hazırlanan ders içeriklerini yetersiz gördü.

MÜLAKAT TARTIŞMALARI ANKETLERE YANSIDI

Ankette gündemde yer alan mülakat tartışmaları da yer aldı. “MEB’de herhangi bir kadroya atanma için uygulanan mülakat uygulaması devam etmeli midir” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde, “mülakat devam etmeli” diyenlerin oranı yüzde 3,9; “kararsızım” diyenlerin oranı yüzde 7,1 ve “devam etmemeli” diyenlerin oranı yüzde 89 oldu. Katılımcıların “Mülakat neden devam etmemeli?” sorusuna verdikleri yanıtlar arasında yüzde 75 ile “adaletsizlik”, yüzde 50,8 oranında “liyakati gölgeliyor”, yüzde 49,9 ile “yandaş kayrılıyor” ifadeleri öne çıktı. Ayrıca, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun beklentileri karşılamadığını belirtenlerin oranı yüzde 64,9; Milli Eğitim Akademisi’nin gereksiz politik bir karar olduğunu kaydedenlerin oranı ise yüzde 37,6 oldu.