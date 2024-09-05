Öğretmenler üzerindeki AKP ve Erdoğan baskısı

Yayınlanma: 05.09.2024 - 17:54

Güncelleme: 05.09.2024 - 17:54

İstanbul’da Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki tüm resmi okul ve kurum müdürlüklerine resmi yazı gönderdi. Yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi’ne öğretmenler, müdürler ve şube müdürlerinin katılım sağlaması istendi. Öğretmenlerin zirveye katılımının istenmesine tepki gösteren Eğitim-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Kadir Toruş, “Hiçbir öğretmen baskı ve dayatmayla, siyasilerin konuşma yapacağı etkinliklere ve açılışlara katılmaları için zorlanamaz” diye konuştu.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5-7 Eylül tarihleri arasında Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi düzenlenecek. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek olan söz konusu zirvenin ikinci gününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı belirtildi.

Erdoğan’ın konuşma yapacağı zirve öncesi Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki tüm resmi okul ve kurum müdürlüklerine bir yazı gönderdi. Gönderilen yazıda “Onursal başkanlığını Sayın Bakanımız Yusuf Tekin' in yapacağı 5-6-7 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi" düzenlenecektir. 6 Eylül 2024 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrif edeceği resmî programa ilçelerden katılım sağlayacak İlçe Müdürleri, okul müdürü, Bilgi Teknolojileri Koordinatörü, Fatih Projesi Koordinatörü ve öncelikle Bilişim Teknolojileri branşındaki ekte adı soyadı bulunan idareci öğretmenlere tebliğ edilerek tebliğ belgelerinin kurumunuz dosyasında muhafaza edilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim” ifadeleri yer aldı.

''BASKI UYGULANIYOR''

Eğitim-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Kadir Toruş gönderilen yazıya tepki gösterdi. Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Toruş, “Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devlet imkanıyla gerçekleştirilen projeleri ve çalışmaları AKP'nin siyasi propaganda alanına çeviriyor. Öğretmenlere ve devlet memurlarına resmi yazılarla emrivaki yaparak parti etkinliğine çevrilecek zirvelere ve açılışlara gelmeleri için baskı uyguluyor” dedi.

''GÖZ BOYAMAYA YÖNELİK ETKİNLİKLER''

Öğretmenlerin asli görevinin öğrencileri, görev yerlerinin de okullar olduğunu belirten Toruş, “Hiçbir öğretmen baskı ve dayatmayla, siyasilerin konuşma yapacağı etkinliklere ve açılışlara katılmaları için zorlanamaz. Eğitim öğretim öncesi okulların eksikleri ve ihtiyaçları ortadayken sanki her şey mükemmelmiş tablosunun çizildiği ve göz boyamaya yönelik olan bu tür etkinliklerin halkı yanıltmaktan ve eğitim sistemimizi batırmış AKP iktidarı dönemindeki milli eğitim politikalarının yetersizliği ve başarısızlığının üstünü örtmeye çalışmaktan başka bir açıklaması olamaz” değerlendirmelerinde bulundu.

‘BASKILARI DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

Toruş son olarak şunları söyledi: “AKP iktidarının eğitimimizi içinden çıkılmaz sorunlar yumağına çevirdiğini, yaptıkları en iyi şeyin reklam ve göz boyamak olduğunu ifade etmeye ve bu tür baskıları kamuoyuna duyurmaya devam edeceğiz.”