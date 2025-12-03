Öğretmenlerden emekli müdürleri için '81 ilde 81 fidan' projesi: 'Siz bir ağacı büyüttünüz, biz sizin adınıza bir orman yeşerttik'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.12.2025 10:38:00
Cumhuriyet/Ankara
Öğretmenler emekli olan müdürleri için '81 ilde 81 fidan' projesini başlattı. Proje kapsamında 81 ildeki okul bahçelerine 81 fidan dikildi.

Ankara Mamak Hurin Yavuzalp İlkokulu Müdürü Erdoğan Şala Haziran ayında emekli oldu. Öğretmenleri, idarecilerinin bu ayrılışını bir vefa projesine dönüştürdü. 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında 81 ilde, 81 ayrı okul bahçesinde Şala adına fidanlar toprakla buluşturuldu. Projeye yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Öğretmenler, emekli müdürlerine ithafen yazdıkları mektupta “Kendi ellerinizle diktiğiniz o ilk fidan okulumuzda kök saldı, bize her gün emeğinizi hatırlattı. Bu Öğretmenler Günü’nde sizin adınıza 81 ilde fidanlar diktik. Siz bir ağacı büyüttünüz, biz sizin adınıza bir orman yeşerttik” ifadelerini kullandı.

 

 

