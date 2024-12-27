Öğretmenlerden, Hazine ve Maliye Bakanı'na tepki: Asgari ücretle Mehmet Şimşek geçinsin

Yayınlanma: 27.12.2024 - 19:08

Güncelleme: 27.12.2024 - 19:08

Özel okul öğretmenleri "taban maaş" isteğiyle seslerini Ankara'dan duyurmaya çalıştı. Madenciler Anıtı önünde toplanan, asgari ücret ve onun altında maaşa çalıştırılan öğretmenler "Asgari ücrete Mehmet Şimşek geçinsin" sloganı attı.

'GÜÇLÜYÜZ'

Öğretmenler yaptığı açıklamada, "Bizler özel eğitim kurumlarında emeği sömürülen, devlet okullarında güvencesiz çalıştırılan ücretli öğretmenleriz. MEB'i, hükümetin eğitimden sorumlu vekillerini üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz. Patronları uyarıyoruz. Güçlüyüz, soluklandık, toparlandık" ifadelerini kullandı.

'DURMAYACAĞIZ'

Açıklanan asgari ücretin tarihi bir nokta olduğuna dikkat çeken öğretmenler açıklamada, "Biz mesajı aldık ve diyoruz ki: Taban maaş hakkımızı alana kadar durmayacağız. Asgari ücret düzenine isyan, taban maaş hemen" ifadelerine yer verdi. Öğretmenler son olarak, "Kimse elini kolunu sallayarak bizim yaşam koşullarımızı belirleyemez" tepkisinde bulundu.