Öğretmenleri ayrıştırma süreci başlıyor

Yayınlanma: 25.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.12.2024 - 04:00

AKP iktidarı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) zaten uzmanlık mesleği olan öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırarak öğretmenleri kendi arasında ayrıştırıyor. Öğretmenleri; ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, aday öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen gibi unvanlarla ayrıştıran ve rekabet içine sokan MEB önceki gün, “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği” doğrultusunda hazırlanan “2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz”u yayımladı.

‘FARKLILIKLARI ARTIRACAK’

Uzman ve başöğretmen olabilmek için alınan eğitimlerle, okullarda öğretmenlerin yaptığı iş arasında doğrudan bir bağ olmadığına dikkat çeken eğitimci Özgür Bozdoğan, “Bu uygulamanın sınıf içerisinde aynı işi yapan, görev ve sorumlulukları aynı olan öğretmenlerin ücretlerini ve haklarını ayrıştırmaya neden olacağı açık” dedi.

Eğitim-İş Sendikası da konuya ilişkin bir açıklama yaparak öğretmenlerin ayrıştırılmasına karşı çıktı. Açıklamada, “Unvanlara bağlı bir mali hak düzenlemesi, öğretmenlerin emeği ve eşitlik ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Uzman ve başöğretmenlere ek tazminat ve derece verilmesi, kıdem esasına dayalı olmayan bir yaklaşımla yalnızca unvan sahiplerine ayrıcalık tanımaktadır” ifadelerine yer verildi.