Öğretmenlerden tepki: 45 bin açığı 3 binle mi kapatacaksınız!

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde yaptığı açıklamada, 45 bin öğretmen ataması yapılacağını söyledi. Erdoğan’ın açıklamasının ardından atama takvimi ve kontenjanları hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

SONUÇ HAYAL KIRIKLIĞI

Buna göre, okulöncesi öğretmenleri için 3 bin 269 kontenjan ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın temel eğitimde 10 bin okul projesi kapsamında 6 bin 4 anaokulu inşa edilmesine karşın, okulöncesi öğretmenleri için ayırılan kontenjan nedeniyle öğretmenler hayal kırıklığına uğradı.

Cumhuriyet’e konuşan öğretmenler, 2022’nin eylül ayında yapılan 20 bin atamada, okulöncesi için 7 bin 503 kişilik kontenjan ayrıldığını ancak o dönem bunun dahi açığı kapatmadığını anlattı. Öğretmenler, “O zamanki atamalar, 9 bin anaokulunun ihtiyacını karşılamıyordu. 750 anaokulu ile yaklaşık 2 bin anasınıfı öğretmensiz kalmıştı. 2022’nin sonunda, milli eğitim bakanı 6 bin 4 anaokulu kapasitesine ulaştıklarını ve 30 bin 20 anasınıfı açıldığını her yerde söylemişti. Bu sayıya göre 45 bin okulöncesi öğretmenine ihtiyaç var” diyor.

Öte yandan bu yıl Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile 3 bin 500 engelli öğretmen ataması gerçekleştirilecek. 25 Nisan’da atamaların yapılacağını belirten Özer, başvuruların 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacağını belirtti. Özer, “8 Mayıs tarihinde de daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak” dedi.

BAKAN ÖZER’DEN ‘ÇADIR OKUL’ GÜZELLEMESİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, felaket bölgesinde çadırda eğitim gören öğrencilerin videosunu “Hababam Sınıfı” repliğiyle paylaştı. Özer, paylaşımında “Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur” mesajına yer verdi.