Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 11:11

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 11:11

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Yurttaşlar, kaç engelli öğretmen ataması yapılacağını merak ediyor. Diğer taraftan engelli öğretmen atamasının ne zaman yapılacağı da araştırılıyor.''Kaç engelli öğretmen ataması yapılacak? Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

KAÇ ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK?

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Engelli öğretmen ataması 25 Nisan'da yapılacak. Atama için başvurular, 3 Nisan'da alınmaya başlanacak, 7 Nisan Cuma günü saat 16.00'da son bulacak. Tercihler ise 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru detaylarına ilişkin duyuru, 'personel.meb.gov.tr' adresinden ilan edilecek.