Yayınlanma: 09.09.2024 - 10:04

Güncelleme: 09.09.2024 - 10:04

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, kırtasiye desteği konusu gündeme geldi. Her yıl belirli bir tutar üzerinden sağlanan eğitim ödeneği, öğretmenlerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan bu hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetlerinde görev yapan öğretmenlere, müdürlere ve cezaevi okullarında çalışan öğretmenler gibi çeşitli kadrolara veriliyor. Bu destek, öğretmenlerin eğitim sürecinde gerekli olan malzemeleri temin etmelerine yardımcı oluyor ve her yıl farklı bir tutar üzerinden belirleniyor. Peki, öğretmenlere kırtasiye desteği ne zaman yatacak, ne kadar? İşte, ayrıntılar...

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, kırtasiye malzemeleri ve eğitim ihtiyaçları için eğitim ödeneği desteği sağlanacak. Her yıl düzenli olarak verilen bu kırtasiye yardımı, genellikle eylül ayının ortalarına kadar öğretmenlerin hesaplarına aktarılıyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında alınan kararla, ek gösterge ve memur aylık katsayısına bağlı olarak belirlenen kırtasiye ücreti bu yıl öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak ödenecek. Bu ödenek, öğretmenlerin eğitim yılı boyunca kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarını karşılamalarına destek amacıyla her yıl belirlenen tutar üzerinden veriliyor. Eğitim çalışanları için sağlanan bu kırtasiye desteği, öğretim sürecinde gerekli materyallerin temin edilmesine katkı sağlıyor.