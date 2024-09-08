Yarın yeni eğitim dönemi başlıyor, uzmanlardan okul kantinleri için uyarı geldi

Yayınlanma: 08.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.09.2024 - 04:00

İlkokul ve anaokulu sınıfları 2 Eylül’de okula başladı. 9 Eylül’de ise diğer sınıflar ders başı yapacak. Uzmanlar okul kantinlerinde satılan ürünlerin öğrenciler için sağlıklı olmayabileceğini belirtiyor. Kantinlerde daha çok proteinli gıdalar, çocukların atıştırmalıkları veya ana öğünleri açısından onların günlük besin ihtiyacını karşılayacak ürünlerin olması tavsiye ediliyor. Burada satılan ürünlerin dikkatle seçilmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, dönem içerisinde kantinin temiz ve hijyen kurallarına uygun şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguluyor.

AMBALAJLARA DİKKAT

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, geçen yıllarda çocukların yaşamına mal olan şırınga şeklindeki çikolataların nefes borusuna kaçan kapaklarının bir daha can almaması için titizlikle incelenmesi gerektiğini kaydetti. Gıda ambalajlarının mevzuata uygun olması gerektiğini belirten Toprak, “Gıda ambalajı üreticilerinden, ambalajlı gıdaları kabul eden gıda işletmelerine, kantin işletmecisinden, okul idarecilerine kadar herkes yasal olarak sorumludur. Etiket okuma alışkanlığı kazandırılmadan ve özellikle çocukları cezbeden ambalaj, reklam ve sunumlarla, sağlık riski olan ürünlerle ilgili gerekli yasal düzenlemelere uygunluk denetimi etkin bir şekilde yapılmalıdır” dedi.

Gıda maddelerinin kantinde muhafaza ve sunum koşullarına da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Toprak şöyle devam etti: “Kantin temizliğinin ve personel temizliğinin yeterli düzeyde olması da en önemli noktalardan biridir. Tüm yemekhane ve kantin çalışanlarının istisnasız önlük, bone, siperlik, maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Ambalajsız verilen her türlü gıda maddesinin doğru sıcaklıkta ve uygun koşullarda muhafaza edildiğinden emin olunmalıdır. Unutulmamalıdır ki yemek hizmeti sadece karın doyurmak değil bir insanın sağlıklı beslenmesini ve güvenilir gıdaya ulaşmasını da sağlamak demektir.”