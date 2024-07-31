Okul arazisine göz diktiler

Yayınlanma: 31.07.2024 - 14:58

Güncelleme: 31.07.2024 - 14:58

Sivas Suşehri’nde öğrencilerin uygulamalı eğitim yaptığı tarım sahasına Sivas Valiliği ve İl Özel İdaresi tarafından asfalt plenti tesisi yapılacak. Karar eğitimcilerin tepkisine neden oldu. Çünkü bu alanda Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 180 dönümlük arazilerinde uygulamalı tarım eğitimi yaptıkları gibi aynı zamanda yetiştirdikleri ürünler sayesinde de bir gelir elde ediyor. Söz konusu olayla ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim-İş Sivas Şube Başkanı Özlem Özgün Altunbaş tarım sahasının üniversitede Ziraat fakültesini tercih edecek öğrenciler için çok donanımlı bir alan olduğunu ifade etti. Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin modern bir köy enstitüsü ekolünde faaliyet gösterdiğini belirten Altunbaş, “Böyle verimli bir alana inşaat yapılmasıyla öğrencilerin eğitim hakkına müdahale ediliyor. Burada başlayacak olan inşaatla, ilerleyen süreçte toz bulutu atmosferi ve kimyasal atık malzemelerine maruz kalınacak. Şehir için, öğrencilerin geleceği için ve doğa için bu yanlıştan geri dönülmeli” diye konuştu.

‘BAŞKA ARAZİ Mİ KALMADI?’

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Sivas milletvekili Ulaş Karasu ise olay için ‘Tam bir AKP gerçeği’ yorumunda bulundu. Karasu, “Binlerce öğrenci yetiştiren okulun arazilerine göz dikildi. İnsanların ev yapmasına dahi izin verilmeyen birinci derecede tarım arazisi olan bu araziye asfalt plenti tesisi kurmak istiyorlar. Suşehri’nde başka bir arazi kalmadı da öğrencilerin uygulamalı ders yaptığı tarihi bir okulun arazilerine mi göz diktiniz?” dedi.