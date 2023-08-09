Okul birincisine mezuniyet konuşması yaptırılmadığı iddiası tartışmalara yol açtı: İdeoloji rantı

Yayınlanma: 09.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.08.2023 - 04:00

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğü, Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni’nde fakülte birincisi Muhammet Emin Ay’a mezuniyet konuşması yaptırılmadığı iddiası ve ardından yaşanılanlar iktidarın öğrencilere karşı ikili tutumunu gözler önüne serdi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi birincisi Muhammet Emin Ay isimli öğrenci, geçen günlerde mezuniyet töreninde kendisine ve diğer fakülte birincilerine konuşma yaptırılmadığını iddia etmiş daha sonra sosyal medya hesabından yapacağı konuşma metnini paylaşmıştı. Ay, metinde 28 Şubat sürecine ve Necmettin Erbakan’a göndermeler yapmış, konuşmasının bu nedenle engellendiğini öne sürmüştü. Daha sonra ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ay’ı telefonla arayarak kutlamış, İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar ise rektörlüğe davet edip kendisiyle görüşmüştü. Diğer fakülte birincilerinden Berkay Doğu Yılmaz, içerik nedeniyle değil, süre sorunu nedeniyle dört birinciye de konuşma yaptırılmadığını söylemişti. Öte yandan rektörlük tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldığı da duyurulmuştu.

‘TORPİLLERİNİ YARATIYORLAR’

Bir yandan mezuniyet törenlerinde pankart açan öğrenciler engellenip hedef gösterilirken, Ay’a ilişkin engellemeye hızla inceleme başlatılması dikkat çekti.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Eğitim-Sen İstanbul Üniversiteler Şube Başkanı Beyzade Sayın, “Önceden ‘hamili kart yakınımdır’ diyerek iktidar tarafından referans gösterilirken şimdi kişi bu tarz bir mezuniyet metniyle ‘Ben sizin ideolojik, politik düşüncenizin savunucusuyum ve mezun oldum’ mesaji veriyor. Kişi kendi torpilini kendi yaratmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

‘İKTİDAR ÖDÜLLENDİRİYOR’

Sayın, muhalif olarak adlandırılan öğrencilere karşı yapılan engellemelere ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu: “ODTÜ, Boğaziçi ve diğer üniversitelerde açılan pankartlara tahammülsüzlük gösteren iktidar, öğrencileri cezalandırırken kendi ideolojik politik tutumuna yönelik beyanda bulunanları ödüllendiriyor. Bu da

siyasal iktidarın ne kadar tarafçı olduğunu bize gösteriyor. Bu süreçte görüyoruz ki iktidar eğitimdeki dinselleşmeyi, gericileşmeyi ve ırkçı, cinsiyetçi tutumunu ağırlaştırmayı sürdürüyor” dedi.

BU YIL HANGİ ETKİNLİKLER ENGELLENMİŞTİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, bu yıl yapılacak olan mezuniyet töreni için eleştirel pankart yasağı getirmişti.

Yine ODTÜ’de her sene geleneksel olarak düzenlenen bahar şenlikleri okul yönetimi tarafından iptal edildi.

Uşak Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde LGBTİ bayrağı açan öğrenci hakkında işlem başlatıldı. Yönetim tarafından yapılan açıklamada, “Mezuniyet töreni sırasında mezun öğrencilerden biri kıyafetine gizlediği LGBT paçavrasını hiçbir yetkilinin izni ve bilgisi olmaksızın tören sırasında provokasyon amacıyla ve ani bir hamleyle açmıştır. Üniversitemiz yönetim birimlerinin bu eylemi tasvip etmesi ve desteklemesi mümkün değildir” denildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin bir arada olmasının önüne geçmek amacıyla toplu mezuniyet töreni engellenmiş, her bölümün ayrı ayrı mezuniyet töreni yapacağı duyurulmuştu. Öğrenciler ise alternatif mezuniyet düzenlemiş, ardından yönetim tarafından “İzinsiz eylemlere katılan mezunların mezun kartları iptal edilecek, yerleşkelere girişleri engellenecektir” denilerek tehdit edilmişti.