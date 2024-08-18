Okul çantaları hazırlanmaya başladı, uzmanlar kırtasiye ürünlerine dikkat çekiyor

Yayınlanma: 18.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.08.2024 - 04:00

Okulların açılmasına sayılı günler kala alışveriş telaşı da başladı. Öğrencilerin kullandıkları kırtasiye malzemeleri içerdikleri ürünler bakımından çocukların sağlığını tehdit edebiliyor. Uzmanlar göze ya da ağza temas edebilecek, solunum yolu ile vücuda yayılabilecek kokulu, renkli malzemelere dikkat çekiyor. Konuya ilişkin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akyürek ile konuştuk. Akyürek, “Raflarda yerini alan, hangi maddelerden üretildiği ve içeriği belli olmayan, kalem, silgi, su matarası, beslenme çantası gibi malzemeler tehlike saçıyor” dedi.

ALERJİYE NEDEN OLABİLİR

Akyürek şunları söyledi: “Boyalar ve ağır metallar tükürük ve ter yolu ile vücuda geçiyor. Kimyasalların bazı kanser türlerine ve karaciğer hastalıklarına yol açtığı biliniyor. Özellikle pastel boya, oyun hamuru ve silgilerde yasaklanan maddeler olabiliyor. Uzun süreli temas sonrası zararlı maddeler deri tarafından emiliyor. Makas, kalemtıraş gibi öğrencilerin her gün kullandığı ürünlere özellikle dikkat edilmeli. Uzun süre nikel içeren aksesuvarlarla temas ciltte tahrişe neden olabiliyor. Çanta, beslenme çantası, kalem kutusu ve kaplıklar eğer sağlık standartlarına uygun değilse alerjik reaksiyonlar oluşturabiliyor.”

KOKULU ÜRÜNLERDEN KAÇININ

Kırtasiye malzemeleri satın alınırken dikkat edilmesi gerekenler şöyle: