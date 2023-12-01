Okul yönetimi, ihmali soran veliye dava açmıştı: 'Bolu il milli eğitim kaybetti'
Bolu Anakolu’nda eğitim gören bir öğrenci, okulda geçirdiği kaza sonucu parmağından yaralandı. Parmağını kurtarmak için uzun süre tedavi gören öğrencinin velisi H.Y., okula ihmalin nedenini sordu. Okul ise veliden şikayetçi oldu.
Bunun üzerine Eğitim-İş bölge avukatı Hande Nur Kaymakçı tarafından H.Y. adına Bolu İdari Mahkemesi’ne dava açıldı. Dava sonucunda, mahkeme disiplin cezasını iptal etti.
Şube Başkanı Erkan Korkmaz, davaya ilişkin, “Bir öğretmeni cezalandırmayı tercih eden Bolu İl Milli Müdürlüğü’nün tesis ettiği işlem yargıdan döndü. Eğitim-İş kazandı, Bolu il milli eğitim kaybetti” dedi.
Korkmaz, H.Y.’nin açtığı tazminat ve ceza davalarının da sürdüğünü bildirdi.
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