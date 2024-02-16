Okula değil camiye: İmam Hatip Ortaokulu'nda hafızlık eğitimi için Kuran kursu ile protokol imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Diyanet ile imzaladığı “hafızlık” protokolünün ayrıntıları ortaya çıktı. Ortaokul öğrencileri, hafızlık dersleri için camilere ve Kuran kurslarına yönlendiriliyor. Buradaki eğitimi ise dini dernek ve vakıflar veriyor. Çocuklar bir yıl süreyle kayıt dondurup buralara gidiyor.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 16.02.2024 - 03:00
Okula değil camiye: İmam Hatip Ortaokulu'nda hafızlık eğitimi için Kuran kursu ile protokol imzalandı
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Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin’in “tarikat ve cemaatlerle işbirliğini sürdürecekleri” açıklamasının yankıları sürerken dini dernek ve vakıfların faaliyetlerine ilişkin ayrıntılar ortaya çıkıyor. MEB’e bağlı İstanbul Sultangazi Recep Tayyip Erdoğan Kız İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilere Mehmet Akif Ersoy Kuran Kursu’ndan kişilerin eğitim verdiği öğrenildi. 

MEB ile Diyanet arasında 2019’da imzalanan “Okul-Kuran Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Protokolü” kapsamında bu grupların çocuklar üzerinde etkisini artırdığı görülmüştü. Söz konusu protokol, ortaöğretim çağındaki çocukların 6. sınıfa geldiklerinde eğitimlerini dondurup hafızlık dersi alabilmelerini sağlıyor. Protokol kapsamındaki okulların sayısının da arttığı belirlendi. Okul sayısı 2023-2024 eğitim öğretim yılında bir önceki yıla göre 12 artarak 177’ye ulaştı.

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Söz konusu okullardan birisi olan Recep Tayyip Erdoğan Kız İmam Hatip Ortaokulu’ndaki protokole bağlı olarak yapılan hafızlık programı, protokolün eğitimde dernek ve vakıflara alan açtığını bir kez daha ortaya koydu. Buna göre  okulun ilçe müftülüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ile 1988’den beri dini dersler vermek amacıyla kurulan “Mehmet Akif Ersoy Kız Kuran Kursu” ile protokol imzalandı. Kursun resmi internet sitesinde 2021’den beri protokolün sürdürüldüğü açıklanırken, kız çocuklarına da “Babür Rahme İlim, İrfan ve Eğitim Merkezi” ile işbirliği çerçevesinde hafızlık eğitimi verildiği öğrenildi. 

Okulun sosyal medya hesabından en son 5. sınıflara yönelik hafızlık kursu için paylaşılan afişte işbirliği yapılan kurumlar arasında Babür Rahme’nin de yer aldığı görüldü.


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