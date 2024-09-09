Yayınlanma: 09.09.2024 - 13:28

Güncelleme: 09.09.2024 - 13:28

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başladı. Yeni dönem için hazırlıklarını gerçekleştiren veliler ve öğrenciler okullarda telefon kullanımıyla ilgili MEB'in getirdiği yeni düzenlemenin ayrıntıılarını araştırıyor. Peki, Okula telefon götürmek yasak mı? Okula telefon götürmenin cezası var mı?

OKULA TELEFON GETİRMEK YASAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Ağustos 2023 tarihinde yayınladığı bir genelge ile okula cep telefonu götürmenin yasak olduğunu ifade etti. Hatta genelgede sadece telefonun değil, 'cep telefonu ve dersi aksatacak bu tür cihazlar'ın da yasak olduğu vurgulandı. Genelgede şu madde yer alıyor;

"Öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmalarına yönelik tedbirlerin yanı sıra bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alınacak, okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine sebebiyet verecek durumlardan ve ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanımından kaçınılacaktır."