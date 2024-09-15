Okulda saldırı girişimi güvenlik kameralarına yansıdı

Yayınlanma: 15.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.09.2024 - 04:00

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’nda geçen çarşamba günü meydana gelen olayda veli S.T. çocuğuna sınıf tekrarı yaptırıldığı iddiasıyla okul müdürü Mustafa Örnek ile önce telefonda tartıştı. İddiaya göre müdür Örnek’i tehdit edip okulun bahçesine çağıran S.T. yanında getirdiği tabancayı Örnek’e doğrulttu ancak silah tutukluluk yaptı.

‘İLK SIKINTILARI DEĞİL’

Eğitim-İş Manisa 1 No’lu Şube Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri Burcu Başkonak, konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Olayın çarşamba günü yaşanmasına rağmen iki gün ortaya çıkmamasını ilginç olarak nitelendiren Başkonak, “Aldığımız duyuma göre okul müdürü öğretmenlerden bu durumun duyulmamasını rica etmiş. Bu velinin okulda okuyan iki çocuğu var ve bu olay müdür ile ilk sıkıntısı da değil ama o diğer olay sonradan bir şekilde kapatılıyor” dedi.

‘İZMİR’E KAÇTIĞI BİLGİSİ VAR’

Başkonak, saldırganın Manisa’dan İzmir’e kaçtığına yönelik bir iddianın kendilerine aktarıldığını söyledi. Okulun çok merkezi bir yerde olduğunu ifade eden Başkonak bu olay nedeniyle okullarda güvenlik personeli bulunmamasını da eleştirdi. Başkonak, “şahsın yakalanmamasına karşın okulda iki gündür eğitim öğretimin normal bir şekilde devam etmesinin tuhaf olduğunu, ayrıca saldırganın çocuklarının da iki gün okula gittiğini” kaydetti.