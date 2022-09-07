Okullar 12 Eylül'de açılıyor: Minikler okullu oldu

07 Eylül 2022 Çarşamba, 02:00

Okullar, 12 Eylül’de açılacak. Anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri ise bu hafta “uyum” için okullarına gidiyor. Okula başlamak pek çok minik için heyecanlı olsa da bazıları annelerinden ayrılma korkusu yaşıyor ve okula uyum sağlamakta zorluk çekiyor. Çocukların yüzde 1-2’si okula gitmeyi reddediyor.

Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’nda görevli uzman psikolojik danışman Fatma Nur Aras Kemer, çocukların okula uyumunu kolaylaştırmak yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

Öncelikle çocuğunuzu iyi tanıyın ve bu süreçte ona en iyi gelecek şekilde davranmaya çalışın.

Okul ve ailenin işbirliği içerisinde olması ve birlikte hareket etmesi önemli. Öğretmenler ve veliler çocuklara okulla ilgili olumlu mesajlar iletmeli ve sürekli çocukla ilgili açık iletişim halinde olmalıdır.

OLUMLU BAĞLANMA

Yeni okula başlayan çocuğun sabit bir öğretmeninin bulunması olumlu bağlanma açısından oldukça önemlidir.





Ailenin okula bakış açısı, okula duyduğu güveni çocuğa hissettirmesinin yanı sıra kendi kaygılarını kontrol edebilmeleri çocukların kaygılarını kontrol edebilmelerinde yardımcı olacaktır.





Aile bireyleri okulla ilgili olumsuz anılarını çocukla paylaşıp onun kaygısını yok yere artırmaktan kaçınmalıdır.





Çocuklara okulla ilgili konularda net, doğru ve fazla detaya girmeden, olumlu bir yaklaşımla bilgi verilmesi fayda sağlayacaktır. Çocuk, ailenin de bilmediği bir soru sorarsa ebeveyni “bunu biz de bilmiyoruz ama birlikte araştırabiliriz” şeklinde yanıtlayabilir ve birlikte araştırabilirler.





Okul girişinde vedalaşmalar çok uzun tutulmamalı, hangi saatte kimin çocuğu almaya geleceği söylenmeli ve söylenilen saatte orada olunmalıdır.





Çocuklara tutulabilecek sözler verilmeli, yalan söylenmemeli. Örneğin okul çıkışında bir yere gidilmesi planlanıyorsa ve gidilebilecekse çocuğa söz verilmelidir.





Çocuklara “kaygılanacak/korkulacak bir şey yok. Orası okul, herkes gidiyor. Benim aslan oğlum/prenses kızım hiç korkmadan gider gelir” gibi cümlelerle konuşmak ona hem korkuyu hatırlatır hem de korkmaya/kaygılanmaya hakkı olmadığı mesajını verir. Bunun yerine “Bunun bir değişim süreci olduğu ve zamanla alışacağı” mesajı verilebilir.





Çocukların yaşına uygun olacak şekilde onları kaygılandıran konular hakkında konuşulmalı, yanlış bilgileri düzeltilmeli, bu süreçte yalnız olmayacakları ve ailenin onları destekleyeceği hissettirilmelidir. Küçük yaş gruplarında karşılıklı konuşmak yerine oyunlar, masallar, kukla gösterimleri, resim çizimleri gibi yöntemler daha etkili olabilir.

ÖDEVE KARIŞMAYIN