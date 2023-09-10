Okullar açılıyor salgın riski kapıda

Yayınlanma: 10.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.09.2023 - 04:00

Yarın ders zili çalacak ve milyonlarca öğrenci okula dönecek. Eğitim yılının başlamasıyla özellikle kızamık ve koronavirüsün eris varyantının çocuklarda artmasını beklediklerini belirten uzmanlar, aşı ve hijyene dikkat çekti.

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Kızamık da koronavirüs de solunum yoluyla bulaşan hastalıklar. Bir çocuğun bile hasta olması diğerlerini de riske sokar. Bu yüzden kapalı ortamların sık sık havalandırılması lazım. Hasta olan ya da hasta hissedenler mutlaka maske takmalı” dedi. Öte yandan İstanbul’da yarın saat 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

