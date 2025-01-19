Okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ne zaman başlayacak?
Milyonlarca öğrenci, ilk karnesini aldı ve yarıyıl tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle birlikte okulların kapanış tarihleri ve tatil süreleri paylaşılmıştı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ne zaman başlayacak?
Milyonlarca öğrenci 17 Ocak Cuma günü karnelerini aldı ve yarıyıl tatiline girdi. 15 gün sürecek tatil sonrasında ders zili bu kez 2. dönem için çalacak. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ne zaman başlayacak?
2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
17 Ocak 2025 Cuma günü 1. dönem karneleri dağıtıldı ve 15 tatil olarak da adlandırılan yarıyıl tatili başladı.
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN?
Yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak.
Etiketler: #ara tatil #okullar ne zaman açılacak
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