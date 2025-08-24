Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait takvimi kamuoyuyla paylaştı. Yeni döneme ilişkin tarihler belli olurken, yaz tatili planları yapan öğrenciler ve veliler, okulların ne zaman açılacağını ve ders zilinin ne zaman çalacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.

BİRİNCİ SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül 2025'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.