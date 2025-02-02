Okullar ne zaman açılacak? İkinci ara tatil ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı bu senenin tatil takvimi duyurdu. 9 Eylül'de okullar açıldıktan sonra ilk ara tatil 11-15 Kasım tarihleri arasında uygulandı. 17 Ocak 2025 Cuma günü ise ilk dönem karneleri verilmesiyle birlikte 20 Ocak'ta sömestr başladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? İkinci ara tatil ne zaman başlıyor?
2024-2025 Eğitim yılının ilk dönemi tamamlandı. Ardından sömestr tatili başladı. Milyonlarca öğrenci tatile devam ederken, okullar ne zaman açılıyor?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 9 Eylül 2024'te dersbaşı yaptı.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Öğrenciler, 75 binden fazla okul ve 750 bine yakın derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 31 Mart-4 Nisan arasında yapacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
3 Şubat'ta başlayacak olan 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.
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