Yayınlanma: 23.01.2024 - 16:58

Güncelleme: 23.01.2024 - 16:58

20 milyona yakında öğrenci ilk dönemin karnelerini alarak 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatiline girdi. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Sömestr tatili ne zaman bitiyor?

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak, 2 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan-12 Nisan arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.