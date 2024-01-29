Yayınlanma: 29.01.2024 - 16:09

Güncelleme: 29.01.2024 - 16:09

2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem sonunda 19 Ocak Cuma günü okullar yarıyıl tatili için kapandı.Yarıyıl tatilinin tadını çıkaran öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak etti. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili uzatıldı mı? İkinci dönem ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB çalışma takvimine göre 2 hafta ara verecek okullar, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?

Sosyal medyada yer alan bilgiye göre okullarda tatilin 1 aya uzatıldığı iddiası ortaya atıldı. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor.