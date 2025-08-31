Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yeni takvimi duyurdu. Okulların açılış tarihi, ara tatiller, yarıyıl tatili ve yaz tatili dönemleri netleşti. Peki, okullar ne zaman açılıyor? 2025-2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte, ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.

BİRİNCİ SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül 2025'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.