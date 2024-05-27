Yayınlanma: 27.05.2024 - 09:53

Güncelleme: 27.05.2024 - 09:53

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, haziran ayında karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Karne günü ne zaman?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin verileceği tarih bilgisi MEB tarafından paylaşıldı. MEB'in verdiği bilgilere göre karne günü 14 Haziran 2024 olacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.

MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

15 tatil 22 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat’ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)

İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024