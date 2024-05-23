YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir? YKS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? YKS sınav giriş belgesi sorgulama...
Lisans veya önlisans eğitimi almak için her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılacak olan adaylar sınav belgelerine nasıl ulaşacağını araştırıyor. YKS tarafından düzenlenecek olan AYT ve TYT sınavlarına girecek olan öğrenciler sınava girecekleri okulları ve sınava giriş belgelerini araştırıyor. Peki, YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir? YKS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? İşte ayrıntılar...
Üniversiteye giriş kapsamında uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) için geri sayım başladı. Sınava girecek öğrenciler sınava giriş belgelerine nereden ulaşacaklarını merak ediyor. YKS giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanacak. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte YKS sınav giriş belgesi sorgulama...
YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınava girecek olan adaylar, sınava girecekleri okulların yer aldığı sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
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ÖSYM'den açıklama geldi:
8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, “Temel Kurallar” metnine ve Kılavuz’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.
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