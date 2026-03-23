Öğrenciler ve velilerin merakla beklediği yaz tatili tarihi belli olurken, Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin akademik takvimi duyurdu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? MEB 2025-2026 takvimi ile Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre yaz tatili, karnelerin 26 Haziran 2026 Cuma günü dağıtılmasının ardından başlayacak.

2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlangıç tarihi henüz netleşmedi; bu tarih, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni dönem takvimini açıklamasıyla kesinlik kazanacak.