Okullar tatile giriyor: 19 milyon öğrenci bugün karne alacak

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 07:25

Psikolojik danışman Oğuzhan Asil Yücesan, “Tatiller, öğrencilerin dinlenmelerinin yanı sıra bir dönemin değerlendirilmesi, yeni döneme psikolojik ve eğitsel açıdan hazır başlanması açılarından önemli bir süreçtir” dedi.

EN BÜYÜK HEDİYE İLGİ

Tatilde planlama yapmanın önemine dikkat çeken Yücesan şu önerilerde bulundu:

“Anne babaların, ilkokula giden çocuklarının tatili akademik ağırlıklı bir programla geçirmelerini istemeleri başarının aksine çocuklarda ders ve okula karşı bıkkınlık ve isteksizliğe sebep olabilir. Bu dönemde anne babaların çocuklarına verebileceği en büyük hediye, onlara gösterecekleri ilgi ve ayırdıkları zaman olacaktır.”

PLANLAMA YAPILMALI

Ortaokul öğrencileri için de önerilerde bulunan Yücesan, “Eksik konuların belirlenmesi, ders notlarının tekrar edilmesi, soru çözümleriyle konuların pekiştirilmesi, aile ile geçirilecek zaman, sosyal faaliyetler, dinlenme için gerekli zaman dilimi gibi hem kişisel hem ders hem de ders dışı faaliyetler dikkate alınarak planlama yapılmalıdır. 7. ve 8. sınıf öğrencileri bu süreci akademik anlamda daha yoğun geçirebilirler” diye konuştu.

KENTİ GEZİN

Eğitimci Salim Ünsal da anne babalara yönelik şu önerileri sıraladı:

- Çocukların seveceği bir filmi birlikte izleyin ve üzerine sohbet edin, karakterleri irdeleyin.

- Çocuklarınızla birlikte toplu taşıma araçlarını kullanın, bulunduğunuz kenti gün boyu dolaşın ve bildiğiniz kadarıyla kentinizi onlara anlatın.

- Birlikte yapboz yapın ya da sevdikleri dijital oyunları birlikte oynayın.

- Bir günü sokak hayvanlarını koruma kollama günü olarak belirleyin. Sokak hayvanlarını sevin ve besleyin.