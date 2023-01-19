Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ‘Aday öğrenci’ kararı Meclis gündeminde

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 10:59

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 10:59

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Cumhuriyet Gazetesi’nin ortaya çıkardığı İzmir’de Bornova Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullarda kontenjan azlığını gerekçe gösterip özel eğitime ihtiyaç duyan çocukları “aday öğrenci” yapması ve çocukların eğitim hakkı askıya alınmasını Meclis gündemine taşıdı.

Kurulun 4 Ocak 2023 tarihinde aldığı “Okula ve kurumlara ilçe Özel Eğitim Hizmetleri tarafından yönlendirilen öğrenciler okul ya da kurumun kontenjanının dolu olması durumunda açılacak kayıt defterine aday öğrenci olarak kaydedilecek devamsız ya da mezun öğrenci bulunması durumunda bu aday öğrencilerin kayıtları sırayla gerçekleştirilecek” kararı da paylaşan Özcan Purçu; Anayasanın 42. maddesine atıfta bulunarak; “Hiç kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” diye konuştu.

"ASIL ENGEL EĞİTİM SİSTEMİ"

Alınan bu kararın Anayasa'ya aykırı olduğunu anlatan Purçu, “Dezavantajlı olan ve özel eğitime ihtiyaç duyan bu çocuklarımıza daha çok sahip çıkmak gerekirken sıra usulü ile kayıt hakkı getirilmesi bu çocukların eğitim hakkını gasp etmekte aynı zamanda eğitim sistemini de kaosa sürüklemektedir. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un 4/1/(a) maddesi; ‘Devlet, insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde, engellilerin ve engelliliğin her tür istismarına karşı sosyal politikalar geliştirir. Engelliler aleyhine ayrımcılık yapılamaz; ayrımcılıkla mücadele engellilere yönelik politikaların temel esasıdır.’ olarak düzenlenmiştir. Dezavantajlı grup içerisinde olan ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitimine öncelik vermek sosyal devlet olmanın bir gereğidir ve bu çocuklarımızın topluma kazandırılması için gerekli eğitimlerin verilmesi bizlerin birinci görevi olmalıdır. Biz CHP olarak bir öğrencinin dahi mağdur olmasına izin vermeyiz” ifadelerini kullandı.

BAKAN ÖZER’E BEŞ SORU

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması talebiyle verdiği önergede şu soruları sordu: