Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ‘Aday öğrenci’ kararı Meclis gündeminde
Cumhuriyet Gazetesi’nin ortaya çıkardığı Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, okulların kontenjanının dolu olması durumunda özel eğitime ihtiyacı olan çocukların 'aday öğrenci' olarak kaydedilmesi, öğrenci sayısı azaldıkça kayıtlarının sırayla yapılması haberimiz TBMM gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, “Anayasaya aykırı” dedi.
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Cumhuriyet Gazetesi’nin ortaya çıkardığı İzmir’de Bornova Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullarda kontenjan azlığını gerekçe gösterip özel eğitime ihtiyaç duyan çocukları “aday öğrenci” yapması ve çocukların eğitim hakkı askıya alınmasını Meclis gündemine taşıdı.
Kurulun 4 Ocak 2023 tarihinde aldığı “Okula ve kurumlara ilçe Özel Eğitim Hizmetleri tarafından yönlendirilen öğrenciler okul ya da kurumun kontenjanının dolu olması durumunda açılacak kayıt defterine aday öğrenci olarak kaydedilecek devamsız ya da mezun öğrenci bulunması durumunda bu aday öğrencilerin kayıtları sırayla gerçekleştirilecek” kararı da paylaşan Özcan Purçu; Anayasanın 42. maddesine atıfta bulunarak; “Hiç kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” diye konuştu.
"ASIL ENGEL EĞİTİM SİSTEMİ"
Alınan bu kararın Anayasa'ya aykırı olduğunu anlatan Purçu, “Dezavantajlı olan ve özel eğitime ihtiyaç duyan bu çocuklarımıza daha çok sahip çıkmak gerekirken sıra usulü ile kayıt hakkı getirilmesi bu çocukların eğitim hakkını gasp etmekte aynı zamanda eğitim sistemini de kaosa sürüklemektedir. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un 4/1/(a) maddesi; ‘Devlet, insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde, engellilerin ve engelliliğin her tür istismarına karşı sosyal politikalar geliştirir. Engelliler aleyhine ayrımcılık yapılamaz; ayrımcılıkla mücadele engellilere yönelik politikaların temel esasıdır.’ olarak düzenlenmiştir. Dezavantajlı grup içerisinde olan ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitimine öncelik vermek sosyal devlet olmanın bir gereğidir ve bu çocuklarımızın topluma kazandırılması için gerekli eğitimlerin verilmesi bizlerin birinci görevi olmalıdır. Biz CHP olarak bir öğrencinin dahi mağdur olmasına izin vermeyiz” ifadelerini kullandı.
BAKAN ÖZER’E BEŞ SORU
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması talebiyle verdiği önergede şu soruları sordu:
- 1. Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu tarafından alınan karar ile özel eğitim ihtiyacı olan çocukların “aday öğrenci “olarak gösterilmesi ve bunların da “sıra ile kayıt defterine kaydedilerek” eğitim kurumuna başlatılacağına ilişkin iddia doğru mudur? Doğru ise bu uygulamanın kanuni dayanağı ve gerekçesi nedir?
- 2. İlgili kurulda kaç üye bulunmaktadır? Bu üyeler hangi görevlerde bulunmaktadır?
- 3. Alınan bu karara ilişkin Bakanlığınız nezdinde bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldı ise konuya ilişkin nasıl bir süreç işletilecektir?
- 4. Bakanlığınız tarafından; Bornova ilçesinde alınan kararla mağdur edilen ve psikolojik olarak da etkilenen bu çocuklarımızın mağduriyetinin giderilmesine yönelik nasıl bir çalışma yapmayı düşünüyorsunuz?
- 5. Başka bir İl ya da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde; buna benzer alınmış kararlar var mıdır? Bu ve benzeri kararlara yönelik Bakanlığınız tarafından başlatılan inceleme, araştırma, var mıdır?
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