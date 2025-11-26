Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ara tatil uygulamasını kaldırmayı değerlendirdiklerini duyurdu. Peki, Okullarda ara tatil kaldırılacak mı? 2. ara tatil olacak mı?

ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ''Velilerden çok talep geliyor, çalışan anne ve babalar, sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Yine öğretmenlerimiz ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor diyor. Bu konuda iki yıldır, analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz'' açıklamasında bulundu.