İkinci dönem ara tatil tarihi, öğrenciler ve veliler tarafından merakla takip ediliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi netleşirken, ara tatilin tarihi ve kalıcı olup olmayacağı gündemde tartışılıyor. Peki, okullarda ara tatil kaldırılacak mı? 2. ara tatil olacak mı? İşte ayrıntılar...

OKULLARDA ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kaldırılmadığını, sadece bazı teknik düzenlemeler yapıldığını açıkladı. Öğretmen seminerlerinin çevrimiçi olarak gerçekleştirileceğini ve Ramazan Bayramı’nın ara tatille çakıştığını belirtti. Özel okullardaki denetimlerin mevzuata uygun yürütüldüğünü, özel okulda okuyan öğrencilerin oranının yüzde 8,7 olduğunu ifade etti. Ayrıca, okullardaki bağış toplama uygulamalarının azaldığını ve yaptırımların etkili olduğunu vurguladı. 12 yıllık zorunlu eğitim sürecinde farklı modellerin değerlendirildiğini ancak henüz kesin bir karar alınmadığını açıkladı.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 Eğitim Öğretim takvimi ile ikinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Okullarda öğrenciler, 13 Mart Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla ara tatile girecek. Tatil sürecinin ardından 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacaklar.

Bu kapsamda ikinci dönemin ara tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek.