Okullarda son 5 yılda 6 binden fazla kaza oldu

Yayınlanma: 20.03.2025 - 13:49

Güncelleme: 20.03.2025 - 13:49

CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, 7 Şubat 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e okullarda yaşanan kazalara ilişkin bir soru önergesi verdi. Özçağdaş, Tekin’den, 2020 yılından bugüne yıllar bazında okullarda kaç kaza meydana geldiği, ne tür önlemler alındığı ve kaç sağlık personelinin görev yaptığı sorularına yanıt vermesini istedi.

‘6 BİN 254 KAZA OLDU’

Tekin, Özçağdaş’ın sorularını yanıtladı. MEB’e bağlı okul ve kurumlarda 2020 yılından bu yana hafif ve ciddi yaralamalı 6 bin 254 kaza meydana geldiğini belirten Tekin, kazaların önlenmesine yönelik yapılan faaliyetlerin yerinde değerlendirilmesi amacıyla il İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) ve il sivil savunma birimlerine bağlı uzmanlardan oluşan komisyon aracılığıyla toplam 54 bin 213 okul/kurum denetimi gerçekleştirildiğini ifade etti.

‘860 HEMŞİRE GÖREV YAPIYOR’

MEB’e bağlı okullarda 860 okul sağlığı hemşiresinin görev yaptığını söyleyen Tekin yangın yönünden riskli görülen okullarda eğitim öğretim yapılmadığını da kaydetti. Tekin ayrıca Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, ‘uygun şartları sağlamayan iş yerlerine staj için gönderilmemesi’ talimatının verildiğini açıkladı.