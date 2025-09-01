Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan ve tüm illere gönderilen "2025-2026 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler" konulu genelgeye göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak. Peki, Okullarda zil çalmayacak mı? Zilsiz okul uygulaması nedir?

OKULLARDA ZİL ÇALMAYACAK MI?

MEB tarafından yayımlanan genelgeyle öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun olan okullarda zilsiz okul uygulaması hayata geçirilecek. Ancak zilin gerekli olduğu durumlarda çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zil seviyelerinin ayarlanmasına, Bakanlık tarafından belirlenen zil seslerinin çalınmasına karar verildi.

ÜNİFORMA DÖNEMİ GERİ GELİYOR

Resmi ve özel okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair usul ve esaslar da yeniden belirlendi. Velilerimize maddi külfet getirmeyecek şekilde ikinci dönem Öğretmenler Kurulunda üniformalar belirlenecek. Kıyafetin rengi, kumaşı, tasarım özellikleri ile logoların okul aile birliği tarafından temin edilerek okulların internet sayfaları aracılığıyla velilerin bilgilerine sunulacak.