Ömer Koç'tan Cumhuriyet mesajı: Bağnazlığa karşı başkaldırıdır

Yayınlanma: 23.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.09.2023 - 03:00

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Cumhuriyetin 100. yılını, bağışçılar ve bursiyerlerin buluştuğu bir etkinlikle kutladı. Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen kutlamada konuşan TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, “Gençlerimiz okusunlar, iyi yetişsinler, laik Cumhuriyet ve onun devrimlerine sahip çıksınlar istiyoruz” dedi.

Vakfın eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmak için kurulduğuna dikkat çeken Koç, şunları söyledi:

“Cumhuriyetin bir sonraki yüzyılına daha da güçlü girebilmesi sadece ve sadece eğitimle mümkündür. Çünkü Cumhuriyet bir Aydınlanma projesidir. Atatürk’ün Türkiye için çizdiği yol hâlâ tek geçerli yoldur; zira aklın ve bilimin yoludur. Gençlerimiz okusunlar, iyi yetişsinler ve laik cumhuriyet ve onun devrimlerine sahip çıksınlar istiyoruz. Cumhuriyet cehalete, yobazlığa, şekilciliğe ve bağnazlığa başkaldırıdır.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken bu yoldan asla şaşmamalıyız. Cumhuriyetimizin temel değerlerine ve istikbal vaat eden, zihinleri aydınlık gençlerimize sahip çıkmaya ve onlara destek olmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz.”

SORUN EŞİTSİZLİK

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, “En büyük yatırımın insana yapılan yatırım ve Türkiye’nin en büyük sorununun da fırsat eşitliği olduğunu bilen Türk Eğitim Vakfı, 56 yıldır verdiği 300 bin farklı bursla gençlerimize ve ailelerine umut ışığı oldu” diye konuştu.

AYDINLIK BİR GELECEK

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın da Atatürk’ün mirasını yaşatmanın ve ülkeyi daha aydınlık bir geleceğe taşımanın sorumluluğunu taşıdıklarını söyledi. Kutlama, Erol Evgin’in konseri ve Onuncu Yıl Marşı’nın hep birlikte seslendirilmesiyle sona erdi.