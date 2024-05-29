ÖMK ne zaman Meclis'e gelecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağının yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geleceğini söyledi. Peki, ÖMK ne zaman Meclis'e gelecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?
Öğretmenlere yönelik birçok yeniliği içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşacak. Peki, ÖMK ne zaman Meclis'e gelecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?
ÖMK NE ZAMAN TBMM'YE GELECEK?
Milli Eğitim Bakanı Tekin, geçtiğimiz hafta AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.
"Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin çalışmaların" sorulduğu Tekin, şunları kaydetti:
"Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı öğretmenlik meslek kanunu haftaya Meclis'e gelecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Külliye çalışmaları sona erdi. Önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonuna gelir. Süreç bitti, önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonunda tamamlanır. Külliye'deki ilgili kurullarla koordinasyon toplantımızı Cevdet Bey ile yaptık. Redaksiyonunu yapıyoruz. Grup Başkanı imza sürecini takip edecek."
Öte yandan düzenlemelerin bu hafta TBMM’ye gelmesi bekleniyor.
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