MEB LGS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? LGS sınav giriş belgesi sorgulama...

Yayınlanma: 25.05.2024 - 23:14

Güncelleme: 25.05.2024 - 23:14

MEB tarafından düzenlenen lise eğitimine başlayacak 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı'na geri sayım başladı. Sınava girecek olan binlerce öğrenci ve veli sınava giriş belgesinin nereden ve nasıl alınacağını araştırıyor. Peki, MEB LGS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte, LGS sınav giriş belgesi sorgulama...

LGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Haziran ayında gerçekleşecek LGS için MEB, sınava giriş belgelerini erişime açtı. Öğrenciler sınav belgelerine bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

Sınava yönelik sınav yeri, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden adaylar T.C. kimlik numarası ve e-Devlet giriş seçeneğiyle sisteme giriş yapılabilecek.

e-Devlet ile sisteme giriş yapıldıktan sonra sağ üst kısmında bulunan arama çubuğuna "MEB Sınav Yeri Sorgulama" yazarak adaylar sınav giriş belgesi sorgulanabilir.

SINAVA GİRİŞ BELGESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

LGS NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı takvimine göre, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının 28 Haziran 2024 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilmesi bekleniyor.