Örgün eğitimde yaz tatili başladı, cemaatlerin medreseleri devreye girdi: Hedef 12-15 yaş arası çocuklar

3 Mart 1924’te kabul edilen “Devrim Yasaları”ndan “Öğretim Birliği Yasası”yla medreseler kapatılsa da AKP döneminde birçok cemaat yasadışı bir biçimde mederese sistemini sürdürüyor. Hizbullah terör örgütünün medrese yapılanması olarak bilinen ve başkanlığını Hizbullah’ın eski İran sorumlusu Enver Kılıçarslan’ın üstlendiği Âlimler ve Medreseler Birliği (İttihadul Ulema) bu kapsamda öne çıkıyor.

CUMHURİYET ÜRDÜN’E UZANAN HİZBULLAH MEDRESELERİNİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Gazetemiz Cumhuriyet; 8 Haziran 2024’te “Medrese karanlığı” manşetiyle birliğin medrese sistemini yazmıştı. Söz konusu haberde; medereselerde 3 bine yakın kız ve erkek çocuğun sözde eğitim gördüğü, 4 yıllık sözde eğitimini tamamlayan öğrencilerin istemleri kapsamında Ürdün’e gönderildiği yazılmıştı. Cumhuriyet’in15 Haziran 2024 tarihli başka bir haberde ise Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Vakfı’nın (Umut Kervanı Vakfı) söz konusu medreselerde sözde eğitim gören çocuklar için birliğe yardım adı altında maddi ve parasal kaynak sağladığı kaydedilmişti. Söz konusu medreselerin ise çalışmalarına devam ettiği saptandı.

HİZBULLAH MEDRESELERİ YENİ DÖNEM KAYIRLARINA BAŞLADI

Örgün eğitim kapsamında bugün okullar tatile girerken, birlik tarafından 15 Haziran’da Diyarbakır, Batman ve Bingöl’de erkek öğrenciler için hafızlık kursları kayıtlarına başlandığını sosyal medya hesabından duyuruldu. Duyuruda kayıtların belli bir kontenjan dahilinde yapılacağı belirtilirken; hafızlık kapsamında çocuklara Kuran’ın kurallı ve ezgili okunmasına yönelik dini derslerin verileceği belirtildi.

HEDEF 12-15 YAŞ ARASI ÇOCUK GRUBU

Cumhuriyet, söz konusu illerdeki Kuran kurslarının sistemine ulaştı. Sözde kursların yetkililerinin aktardığına göre; hafızlık kurslarının 12-15 yaş arası çocuk grubuna yönelik “yatılı Kuran kursu” olarak işlev görüyor. Çocuklar kayıt yaptırmasının ardından 3 aylık bir ön eğitim ve değerlendirmeden geçiyor. Söz konusu değerlendirme kapsamında bir sınava sokuluyor ve sınavda başarılı olan çocuklar 2,5-3 yıllık bir hafızlık eğitimine kabul ediliyor.

KURSLAR DİYANET TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

Hafızlık eğitimine kabul edilen çocuklar; sözde eğitim süresince açık öğretime gönderiliyor ve haftada sadece 1 gün medreseden bir görevliliğin sorumluluğunda okula götürülüyor. Bu medreseler bulundukları ilin dışındaki illerden de öğrenci kabul ediyor. İsteyen ebeveynlere çocuklarını gönüllü bir biçimde yatılı olarak gönderdiklerine ilişkin bir “izin belgesi” imzalatılıyor. Hafızlık eğitimlerinin sonunda girecekleri sınvadan başarılı olan öğrencilere ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nca “icazet” belgesi veriliyor.

AMAÇ ÇOCUKLARI 6 YIL MEDRESE EĞİTİMDE TUTMAK

Diyanet tarafından hafızlığı kabul edilen çocuklar ise istedikleri durumda dini eğitimini geliştirmek için “Arapça medreselerine” geçebiliyor. Bu duruma ilişkin bilgi veren sözde kurs yetkilisi; “Amacımız; örneğin 12 yaşında gelen çocuğumuzun Arapça eğitimini alarak 17-18 yaşında aramızdan ayrılmasıdır. Böylece İslamiyet’i ve Kuran’ı sindirmiş, hayatına tasdik etmiş ve çevresine de öğretmesi için yeterli olacak ilmi vasfa haiz olacaktır” açıklamasında bulundu. Kurslarda çocuk başına sözde eğitim süresince aylık “medrese katkı payı” adı altında 400 TL ücret alınırken; yetkililer durumu iyi olmayan çocukların ailelerinden alınmadığını, yoksul olan ailelerin çocuklarına ise medreseler tarafından harçlık verildiğini aktardı.

125 ÇOCUK HİZBULLAH KUŞATMASINDA

Medreselerin yapısına ilişkin bilgi de veren yetkililer; Batman’daki medrese de 60, Diyarbakır’dakinde 35 ve Bingöl’dekinde ise 30 çocuğa sözde eğitimin verildiğini aktardı. Batman’daki medresenin adının “Saidi Nursi Medresesi” olduğu, bir bahçenin ve bir halı sahanın bulunduğu belirtildi. Bu medresenin yanına ise “Arapça medresesi” olarak yeni bir binanın da inşa edileceği aktarıldı. Diğer medreselerde ise bu olanakların bulunmadığı belirtildi.