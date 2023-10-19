Ortak sınav tarihleri ne zaman? MEB ortak sınav tarihleri ne zaman? Ortaokul ve liselerde ortak sınav örnek soruları neler?
Milli Eğitim Bakanlığı, ortak sınav haftası tarihlerini güncelledi. Peki, Ortak sınav tarihleri ne zaman? MEB ortak sınav tarihleri ne zaman? Ortaokul ve liselerde ortak sınav örnek soruları neler?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) birinci dönemin ilk sınavları için belirlenen tarih aralığını değiştirdi. Sınavlar iki hafta içinde tamamlanacak. Peki, Ortak sınav tarihleri ne zaman? MEB ortak sınav tarihleri ne zaman? Ortaokul ve liselerde ortak sınav örnek soruları neler?
MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Bakanlığın yeni eğitim öğretim yılı başında açıkladığı ilk takvime göre, 1 dönemin 1. sınavları Ekim ayının son haftası ile Kasım ayının ilk haftası aralığında yapılacaktı.
Bakanlıktan illere gönderilen yeni yazıya göre 1. sınavlar 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 2. sınav tarihleri ise değişmedi.
Öğrenciler, 1. dönemin ikinci sınavlarına 25 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında girecek. Yazıda, kararın okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla alındığı belirtildi.
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