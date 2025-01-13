Yayınlanma: 13.01.2025 - 11:14

Güncelleme: 13.01.2025 - 11:14

Ortak sınav soruları sızdırıldı iddiası sonrası ortak sınavlar tekrar mı olacak? sorusu gündeme geldi. Peki, Ortak sınavlar yeniden mi yapılacak? 1. Dönem 2. yazılılar tekrar mı olacak?

ORTAK SINAVLAR YENİDEN Mİ YAPILACAK?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde düzenlenen ortak sınavlarda, 6 okulumuzda, sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapıldı. Bu durum üzerine, bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edildi. 14 Ocak salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verildi” denildi.

SINAVDAN BİR SAAT ÖNCE PAYLAŞILDI

Yapılan incelemelerin ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelinde düzenlenen ortak sınavlar kapsamında 6 okulda sınav saatinden bir saat önce, soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılması nedeniyle bu okullardaki sınavların 14 Ocak'ta yeniden yapılmasının kararlaştırıldığını belirtti. Yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde düzenlenen ortak sınavlarda, 6 okulumuzda, ortak sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapıldı. Bu durum üzerine, bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edildi ve 14 Ocak salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verildi" denildi. Açıklamada, konuya ilişkin sorumluluğu bulunanlar hakkında detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldığı ve sürecin hassasiyetle takip edildiği belirtildi.