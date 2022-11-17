Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik: Öğrencilere ‘ideoloji’ yasağı getirildi

17 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), son dönemde okul ve sınıflardan paylaşılan görüntülerin ardından Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yaptığı değişikliğe göre artık “okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, çalışanların ve diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çekmek, kaydetmek, paylaşmak” uzaklaştırma cezasına neden olacak. “Siyasi veya ideolojik doküman paylaşmak, dağıtmak ve duvarlara asmak” da cezaya neden olacak.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki değişikliklerin büyük kısmı ise disiplin cezalarıyla ilgili oldu. Kınama cezası gerektiren davranışlardan birinin ilk kez işlenmesi durumunda doğrudan ceza verilmesi yerine yazılı uyarı uygulaması getirildi. İşletilecek süreç, e-Okul sistemine işlenmeyecek.

TÜTÜN İÇERMESE DE CEZA

Öte yandan “öğrencilerin tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü ürünü bulundurma veya kullanmaları” disiplin cezası gerektiren fiiller arasına alındı.