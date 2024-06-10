Yayınlanma: 10.06.2024 - 15:08

Güncelleme: 10.06.2024 - 15:08

Yaz tatiline girmeye hazırlanan milyonlarca öğrenci, karne alacağı günü beklemeye başladı. Peki, Ortaokulda sınıfta kalma var mı? Ortaokulda devamsızlıktan sınıfta kalınır mı?

ORTAOKULDA SINIFTA KALMA VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl eğitim öğretim yılında bazı değişiklikler gerçekleştirdi. Mevzut düzenlemesiyle liselerde sınıf tekrarı yeniden uygulamaya konuldu ve açık öğretime geçişler zorlaştırıldı. Açık liselere, istisnai durumda olan öğrenciler kayıt olabilecek.

Yapılan değişiklikle Ayrıca liselerde öğrencilerin 50 ortalamayla sınıf geçebilmesine yönelik uygulamaya son verildi. Yıl sonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanlar doğrudan bir üst sınıfa geçebilecek.

Ortaokullarda ise yönetmeliğe göre sınıfta kalmak yok. Ortaokulda yıl sonu ortalaması 45’in altında olan öğrencilerin sınıf tekrarı kararını Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor.