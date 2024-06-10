Yayınlanma: 10.06.2024 - 11:09

Güncelleme: 10.06.2024 - 11:09

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni döneme ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Alınan karara göre 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi. Peki, Lisede sınıfta kalma var mı? 4 dersten kalınca sınıfta kalınır mı?

LİSEDE SINIFTA KALMA VAR MI?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak. Ayrıca 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi.

Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre liselerde 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.

Bu uygulama, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Bu kapsamda bu yıl liseye başlayan 9'uncu sınıf öğrencilerine yeni yönetmelik hükümleri uygulanacak, diğer sınıflar için eski uygulama sürecek.

e-Okul sisteminde sorumluluk sınavlarına katılması gereken öğrencilerin bilgileri esas alınarak yapılan planlamalarda okuldan mezun olamayarak beklemeli durumdaki 12'nci sınıf öğrencileri ile devamsızlık tebligatı yapıldığı halde okula devam etmeyen öğrencilerin, sorumluluk sınav tarihinden 5 iş günü öncesine kadar okul müdürlüğüne bildirimde bulunmaları halinde sorumluluk sınavı planına dahil edilecek.

SINIF TEKRARI EN FAZLA BİR DEFA YAPILABİLECEK

Sınıf Tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılacak.

Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılacak.