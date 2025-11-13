ÖSYM: 2025-ALES/3 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 23 Kasım 2025 tarihinde yapılacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) için adayların sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamada, sınava başvuran adayların bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 23 Kasım’da uygulanacak sınav için adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı vurgulandı.