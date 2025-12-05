ÖSYM duyurdu: 2025 YDS/2 sınav sonuçları açıklandı!

ÖSYM, 16 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-YDS/2) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Milyonlarca adayın beklediği sınav sonuçları, yapılan değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından erişime açıldı.

Sonuçları öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak puanlarını görüntüleyebilecek.

ÖSYM’den yapılan açıklamada, 16 Kasım 2025 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı ve adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin internet adresi üzerinden ulaşabilecek bilgisine yer verildi.

YDS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

YDS sonuçları, sınav türüne ve kullanım alanına göre 5 yıl süreyle geçerlidir. Beş yıllık sürenin sonunda adayların dil yeterlilik seviyeleri bir alt düzeye düşürülmektedir.