ÖSYM duyurdu: 2026-ALES/1 sınav giriş belgeleri yayımlandı

30.04.2026 11:39:00
İHA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) için giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-ALES/1 sınavına ilişkin önemli bir duyuru yayımladı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "10 Mayıs tarihinde uygulanacak 2026-ALES/1 başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 30 Nisan tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir" ifadelerini kullandı.

