ÖSYM duyurdu: 2026-ALES/1 sınav giriş belgeleri yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-ALES/1 sınavına ilişkin önemli bir duyuru yayımladı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "10 Mayıs tarihinde uygulanacak 2026-ALES/1 başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 30 Nisan tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir" ifadelerini kullandı.