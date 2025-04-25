ÖSYM: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, planlandığı gibi 27 Nisan Pazar günü yapılacak

Yayınlanma: 25.04.2025 - 09:35

Güncelleme: 25.04.2025 - 09:35

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6.2'lik deprem nedeniyle Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2025-HMGS/1) gününde bir değişiklik olmadıığını, planlandığı üzere 27 Nisan Pazar günü yapılacağını bildirdi.

ÖSYM, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Deprem nedeniyle sınav gününde herhangi bir değişiklik olmadığı belirtilen açıklamada, ÖSYM takviminde belirlendiği üzere 27 Nisan Pazar günü yapılacağı bildirildi.



