ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın ayrıntılarını açıkladı: İki oturumlu sınavda adaylara AGS'de 80, ÖABT'te 50 soru sorulacak

Yayınlanma: 16.01.2025 - 17:56

Güncelleme: 16.01.2025 - 17:56

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) yerine geçen Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (MEB-AGS) ayrıntılarını açıkladı. Sınavda öğretmen adaylarına, AGS'de 80, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde (ÖABT) 50 çoktan seçmeli sorudan oluşan test uygulanacak. Sınav süresi AGS'de 110 dakika olacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; MEB-AGS, 2025 AGS ve 2025 ÖABT olmak üzere 13 Temmuz'da iki oturum olarak gerçekleştirilecek. Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'te 50 çoktan seçmeli sorudan oluşan testler uygulanacak. Sınav süresi AGS'de 110 dakika olacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde (ÖABT), Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya ve kimya teknolojisi, biyoloji, dün kültürü ve ahlak bilgesi ile imam hatip liseleri meslek dersleri, rehberlik sınıf öğretmenliği, okul öncesi ve beden eğitimi alanlarında yapılacak.

ÖABT’de ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik, fizik, kimya ve kimya teknolojisi testleri 90 dakika, biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi ile imam hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi ve beden eğitimi testleri ise 70 dakika olacak.

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak, adayın ilgili testten almış olduğu ham puanı bulunacak. Buna göre, AGS'de bulunan 6 konu ayrı birer alt test olarak değerlendirilecek.

AGS testinde en az 1 ham puanı bulunmayan adaylar, bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacak ve bu adaylara ait herhangi bir sınav puanı hesaplanmayacak. Bir adayın, herhangi bir ağırlıklı puanının hesaplanabilmesi için adayın söz konusu puan türüne ilişkin ağırlıklı puanın hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün hesaplanmış olması gerekecek.