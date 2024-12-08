Özbay'dan MEB'in kılık kıyafet yönetmeliğinde yaptığı değişikliğe tepki
MEB'in öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine ilişkin yönetmelikte yaptığı değişikliğe dikkat çeken Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, ikinci hedefin öğretmenlere yönelik kıyafet düzenlemesi olacağını belirtti.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) Genel Başkanı Kadem Özbay, yeni yönetmeliğe tepki gösterdi. Kadem Özbay, “Değiştirmekteki amaç okulları mekânsal olarak, personel olarak, laiklikten uzaklaştırmak. Şimdi sırada, tarikat ve cemaat referansıyla, siyasi iktidar yandaşlığıyla atanan, karma eğitimle, kız çocuklarının eğitim hakkıyla derdi olan yöneticilerin başta kız çocukları olmak üzere kıyafetlerinin, eteklerinin boyuyla uğraşmak var”dedi.
LAİKLİĞE AYKIRI UYGULAMALAR
Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlerin de kılık kıyafetine bir düzenleme yapacağını ifade eden Özbay, “ikinci aşamada öğretmenlerle ilgili bir süreç olacak. Önlük dağıtıp, etek boyuyla uğraşan, bugün okullara sarık ve cüppeyle girilmesine izin veren Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerle ilgili ilçe milli eğitimlere ‘Okullara bıraktık’ diye bir talimat verebilir. Buradan uyarıyoruz; temel haklarımıza, özgürlüklerimize, bu ülkenin anayasasında yazdığı üzere laik, sosyal bir hukuk devleti ilkesine aykırı uygulamalarınıza karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Karma eğitimi, kız çocuklarınızın eğitim hakkını kararlılıkla savunacağız” şeklinde konuştu.
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