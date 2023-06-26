Özel Arı Okulları Türkiye şampiyonu oldu

Yayınlanma: 26.06.2023 - 14:09

Güncelleme: 26.06.2023 - 14:09

Okul sporlarında başarılarıyla bilinen Özel Arı Okulları, spor başarılarına ulusal alana taşıdı ve ulusal turnuvayı kazandı. Arı Yıldız Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası’nın finalinde Antalya Özel Bilbaşar Ortaokulu ile karşılaştı. Çekişmeli geçen maçta rakibini 72-66 mağlup eden siyah-sarılı ekip, Türkiye şampiyonluğu kupasına uzandı. Öte yandan, Özel Arı Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı ise okul müzesine Türkiye ikinciliği kupasını getirdi. Özel Arı Okulları Spor Koordinatörü Tuncay Elkoca, uzun yıllardır yıldız kız takımlarının elde ettiği bölgesel ve ulusal başarıları yıldız erkek takımına da kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Elkoca, erkek basketbolunda başarı grafiğinin sürekli yükseldiğini ve bu başarının disiplinli çalışmanın ürünü olduğunu belirtti.



